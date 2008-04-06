Черноморец - Анжи

|26 тур
|1 октября, понедельник
|00:00
|Анжи
|3:1
|Черноморец
|12 тур
|10 июня, воскресенье
|00:00
|Черноморец
|0:0
|Анжи
|26 тур
|1 октября, понедельник
|00:00
|Анжи
|3:1
|Черноморец
|12 тур
|10 июня, воскресенье
|00:00
|Черноморец
|0:0
|Анжи
|29 тур
|5 ноября, воскресенье
|00:00
|Анжи
|2:1
|Черноморец
|15 тур
|27 июня, вторник
|00:00
|Черноморец
|3:0
|Анжи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Алания
|42
|17
|8
|17
|50:47
|+3
|59
|2.
|Спортакадемклуб
|42
|16
|9
|17
|55:57
|-2
|57
|3.
|Звезда
|42
|8
|5
|29
|36:95
|-59
|29
|4.
|Ростов
|42
|29
|9
|4
|78:29
|+49
|96
|5.
|Кубань (ЛФЛ)
|42
|27
|6
|9
|84:36
|+48
|87
|6.
|КАМАЗ
|42
|23
|10
|9
|68:41
|+27
|79
|7.
|Урал
|42
|22
|9
|11
|69:39
|+30
|75
|8.
|Носта
|42
|20
|13
|9
|59:37
|+22
|73
|9.
|Анжи
|42
|20
|12
|10
|63:35
|+28
|72
|10.
|Балтика
|42
|17
|14
|11
|43:34
|+9
|65
|11.
|Черноморец Нв
|42
|16
|13
|13
|51:38
|+13
|61
|12.
|СКА-Хабаровск
|42
|17
|10
|15
|63:60
|+3
|61
|13.
|Сибирь
|42
|14
|16
|12
|51:41
|+10
|58
|14.
|СКА
|42
|15
|13
|14
|52:50
|+2
|58
|15.
|Салют
|42
|17
|7
|18
|51:51
|0
|58
|16.
|Витязь
|42
|17
|7
|18
|49:57
|-8
|58
|17.
|Новокузнецк
|42
|14
|15
|13
|44:42
|+2
|57
|18.
|Волга Ул
|42
|15
|4
|23
|50:65
|-15
|49
|19.
|Торпедо М
|42
|14
|7
|21
|47:69
|-22
|49
|20.
|Машук-КМВ
|42
|8
|8
|26
|39:79
|-40
|32
|21.
|Динамо Брл
|42
|6
|9
|27
|31:80
|-49
|27
|22.
|Динамо Бр
|42
|6
|4
|32
|30:81
|-51
|22