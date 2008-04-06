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Черноморец - Анжи

06.04.2008, Воскресенье, 16:00 мск Россия. Первый дивизион, 3 тур Черноморец - Анжи
Чемпионат России 2001
26 тур
1 октября, понедельник 00:00 Анжи 3:1 Черноморец
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Черноморец 0:0 Анжи
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Анжи 2:1 Черноморец
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Черноморец 3:0 Анжи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Алания 42 17 8 17 50:47 +3 59
2. Спортакадемклуб 42 16 9 17 55:57 -2 57
3. Звезда 42 8 5 29 36:95 -59 29
4. Ростов 42 29 9 4 78:29 +49 96
5. Кубань (ЛФЛ) 42 27 6 9 84:36 +48 87
6. КАМАЗ 42 23 10 9 68:41 +27 79
7. Урал 42 22 9 11 69:39 +30 75
8. Носта 42 20 13 9 59:37 +22 73
9. Анжи 42 20 12 10 63:35 +28 72
10. Балтика 42 17 14 11 43:34 +9 65
11. Черноморец Нв 42 16 13 13 51:38 +13 61
12. СКА-Хабаровск 42 17 10 15 63:60 +3 61
13. Сибирь 42 14 16 12 51:41 +10 58
14. СКА 42 15 13 14 52:50 +2 58
15. Салют 42 17 7 18 51:51 0 58
16. Витязь 42 17 7 18 49:57 -8 58
17. Новокузнецк 42 14 15 13 44:42 +2 57
18. Волга Ул 42 15 4 23 50:65 -15 49
19. Торпедо М 42 14 7 21 47:69 -22 49
20. Машук-КМВ 42 8 8 26 39:79 -40 32
21. Динамо Брл 42 6 9 27 31:80 -49 27
22. Динамо Бр 42 6 4 32 30:81 -51 22
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