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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 09 марта 2013
Боруссия М
09.03.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
72'
П. Млапа
77'
А. Игньевски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вердер
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Игньевски
Пас отдал
К. Де Брюйне
75'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Т. Трибулл
ГОЛ! 1:0!
П. Млапа
Пас отдал
О. Вендт
72'
Замена
П. Млапа
️️️️
Л. де Йонг
70'
Замена
М. Ханке
️️️️
П. Херрманн
70'
Замена
Л. Рупп
️️️️
А. Юнес
70'
46'
Замена
А. Хант
️️️️
К. Фритц
Желтая карточка
А. Домингес
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
8
Амин Юнес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
9
Озкан Йилдырим
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
39
Штранцль
18
Домингес
6
Нордтвейт
17
Вендт
34
Джака
24
Янчке
18
Аранго
8
Юнес
7
Херрманн
26
де Йонг
3-3-1-1-1
1
Милиц
22
Игньевски
21
Лукимия-Мулонготи
4
Павлович
8
Фритц
28
Трибулл
26
Шмитц
16
Юнузович
7
Де Брюйне
18
Петерсен
8
Юнес
10
Рупп
10
Рупп
8
Юнес
7
Херрманн
9
Ханке
9
Ханке
7
Херрманн
26
де Йонг
26
Млапа
26
Млапа
26
де Йонг
8
Фритц
14
Хант
14
Хант
8
Фритц
28
Трибулл
7
Арнаутович
7
Арнаутович
28
Трибулл
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
33
Кристиан Фандер
ВР
9
Озкан Йилдырим
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Остались в запасе
33
Кристиан Фандер
ВР
9
Озкан Йилдырим
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Боруссия М - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Боруссия-Парк
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