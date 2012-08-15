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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Словения - Румыния
Словения - Румыния: обзор матча 15 августа 2012
Словения
15.08.2012, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 3
Завершен
Румыния
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Словения - Румыния
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
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1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
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Лига наций, 1 тур
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0 : 0
26.09.2026
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2 : 1
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- : -
14.11.2026
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2 : 4
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