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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Венесуэла
Япония - Венесуэла: обзор матча 15 августа 2012
Япония
15.08.2012, среда, 14:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Венесуэла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Япония - Венесуэла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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