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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия - Фарерские острова
Исландия - Фарерские острова: обзор матча 15 августа 2012
Исландия
15.08.2012, среда, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Фарерские острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Исландия - Фарерские острова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
Исландия
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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