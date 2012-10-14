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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Вологда - ЦРФСО
Вологда - ЦРФСО: обзор матча 14 октября 2012
Вологда
14.10.2012, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
1 : 2
Завершен
ЦРФСО
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Статистика матча Вологда - ЦРФСО
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0
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0
Матчи команд
Вологда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 34 тур
ЦРФСО
2 : 1
27.05.2014
Вологда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 32 тур
Вологда
1 : 1
19.05.2014
Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 31 тур
Вологда
1 : 1
16.05.2014
Строгино
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 30 тур
Псков
2 : 0
10.05.2014
Вологда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Тосно
2 : 0
07.05.2014
Вологда
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
29.05.2019
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
0 : 3
26.05.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Торпедо Вл
3 : 0
20.05.2019
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
Информация о матче
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Вологда
ЦРФСО
Будогосский: «Я остался удовлетворен работой Егорова на матче ЦСКА — «Зенит»
2017.03.04 22:04
5
Кубок России. «Шинник» обыграл ЦФРСО и в 1/16 сыграет с «Крыльями Советов»
2016.08.24 20:31
1
Булатов назначен главным тренером «Торпедо»
2016.05.05 19:48
3
Будогосский: «Я остался удовлетворен работой Егорова на матче ЦСКА — «Зенит»
2017.03.04 22:04
5
Кубок России. «Шинник» обыграл ЦФРСО и в 1/16 сыграет с «Крыльями Советов»
2016.08.24 20:31
1
Булатов назначен главным тренером «Торпедо»
2016.05.05 19:48
3
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