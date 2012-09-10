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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Карелия - Волга
Карелия - Волга: обзор матча 10 сентября 2012
Карелия
10.09.2012, понедельник, 17:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
1 : 1
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Карелия - Волга
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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Карелия
Волга
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Талалаев: «Смолов станет лучшим бомбардиром РФПЛ»
2016.04.13 10:50
2
В «Сочи» перешел 20-летний полузащитник «Твери» с канадским гражданством
2022.07.10 19:41
1
Генерального директора тверской «Волги» отстранили от футбола за подделку документов
2016.11.09 21:14
Экс-игрок «Динамо» попал в расширенный список сборной Румынии на Евро-2016
2016.05.12 17:41
«Химки» хотят вернуться в Премьер-лигу за один сезон
2016.05.12 06:54
2
Талалаев: «Смолов станет лучшим бомбардиром РФПЛ»
2016.04.13 10:50
2
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