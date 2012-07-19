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Лига Европы 2026/2027
Нафтан - Црвена Звезда
Нафтан - Црвена Звезда: обзор матча 19 июля 2012
Нафтан
19.07.2012, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 4
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Црвена Звезда
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Статистика матча Нафтан - Црвена Звезда
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