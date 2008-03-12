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Расписание матчей
Гамбург - Байер
Гамбург - Байер: обзор матча 12 марта 2008
Гамбург
12.03.2008, среда, 19:45
Кубок УЕФА, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гамбург - Байер
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0
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- : -
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