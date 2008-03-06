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Расписание матчей
Тоттенхэм - ПСВ
Тоттенхэм - ПСВ: обзор матча 06 марта 2008
Тоттенхэм
06.03.2008, четверг, 23:05
Кубок УЕФА, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
ПСВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тоттенхэм - ПСВ
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0
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0
Матчи команд
Тоттенхэм
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Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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1 : 0
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2 : 0
31.10.2026
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0 : 2
24.10.2026
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Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
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1 : 1
10.10.2026
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04.11.2026
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7 : 0
31.10.2026
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1 : 1
25.10.2026
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Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
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