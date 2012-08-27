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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Факел - Подолье
Факел - Подолье: обзор матча 27 августа 2012
Факел
27.08.2012, понедельник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
3 : 2
Завершен
Подолье
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Статистика матча Факел - Подолье
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