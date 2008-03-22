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Шинник - Локомотив
Шинник - Локомотив: обзор матча 22 марта 2008
Шинник
22.03.2008, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
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Статистика матча Шинник - Локомотив
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Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
В. Проскурин (Воронеж)
Стадион:
Шинник
Посещаемость:
17300 из 22990 зрителей (75%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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