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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Барселона
Депортиво - Барселона: обзор матча 26 апреля 2008
Депортиво
26.04.2008, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 0
Завершен
Барселона
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Статистика матча Депортиво - Барселона
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0
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0
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Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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0 : 0
07.11.2026
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2 : 1
02.11.2026
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Атлетико
1 : 0
24.10.2026
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Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
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