Леванте - Вальядолид

|12 тур
|11 ноября, воскресенье
|19:00
|Вальядолид
|1:0
|Леванте
|12 тур
|11 ноября, воскресенье
|19:00
|Вальядолид
|1:0
|Леванте
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|38
|27
|4
|7
|84:36
|+48
|85
|2.
|Вильярреал
|38
|24
|5
|9
|63:40
|+23
|77
|3.
|Барселона
|38
|19
|10
|9
|76:43
|+33
|67
|4.
|Атлетико М
|38
|19
|7
|12
|66:47
|+19
|64
|5.
|Севилья
|38
|20
|4
|14
|74:48
|+26
|64
|6.
|Расинг
|38
|17
|9
|12
|42:41
|+1
|60
|7.
|Мальорка
|38
|15
|14
|9
|69:54
|+15
|59
|8.
|Альмерия
|38
|14
|10
|14
|44:47
|-3
|52
|9.
|Депортиво
|38
|15
|7
|16
|46:47
|-1
|52
|10.
|Валенсия
|38
|15
|6
|17
|48:62
|-14
|51
|11.
|Атлетик Б
|38
|13
|11
|14
|40:43
|-3
|50
|12.
|Эспаньол
|38
|13
|9
|16
|43:53
|-10
|48
|13.
|Бетис
|38
|12
|11
|15
|45:51
|-6
|47
|14.
|Хетафе
|38
|12
|11
|15
|44:48
|-4
|47
|15.
|Вальядолид
|38
|11
|12
|15
|42:57
|-15
|45
|16.
|Рекреативо
|38
|11
|11
|16
|40:60
|-20
|44
|17.
|Осасуна
|38
|12
|7
|19
|36:43
|-7
|43
|18.
|Сарагоса
|38
|10
|12
|16
|50:61
|-11
|42
|19.
|Мурсия
|38
|7
|9
|22
|38:67
|-29
|30
|20.
|Леванте
|38
|7
|5
|26
|33:75
|-42
|26