Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Нигерия - Намибия
Нигерия - Намибия: обзор матча 03 июня 2012
Нигерия
03.06.2012, воскресенье, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа F, 1 тур
1 : 0
Завершен
Намибия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нигерия - Намибия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия
0 : 0
28.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
1 : 0
14.11.2025
Намибия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Тунис
3 : 0
13.10.2025
Намибия
Информация о матче
Стадион:
Ю.Ж. Эсуене Стэдиум
Новости команд
Все
Нигерия
Намибия
«Спартак» показал побитого Максименко
9 октября
9
Быстров – об игроке сборной России: «Вышел на поле чисто посмеяться, походить пешком»
9 октября
11
Шалимов разобрал голы в ворота сборной России от Нигерии
8 октября
Лукман: «Не увидел у России игрока, который бы выделялся в матче с 3-й сборной Нигерии»
8 октября
21
Колосков описал матч Россия – Нигерия одним прилагательным
7 октября
7
«Спартак» показал побитого Максименко
9 октября
9
Быстров – об игроке сборной России: «Вышел на поле чисто посмеяться, походить пешком»
9 октября
11
Шалимов разобрал голы в ворота сборной России от Нигерии
8 октября
Лукман: «Не увидел у России игрока, который бы выделялся в матче с 3-й сборной Нигерии»
8 октября
21
Колосков описал матч Россия – Нигерия одним прилагательным
7 октября
7
Карпин – об игроке сборной России: «С метра забить не может, но хотя бы пенальти забил»
5 октября
7
Губерниев оценил комментаторский уровень Слуцкого
4 октября
2
Реакция Смородской на избиение Намибии
4 октября
4
Намибия хочет снова сыграть с Россией, но за ее счет: «У нас нет денег»
4 октября
3
Капитан Намибии везет жене из России водку: «Она хочет попробовать»
4 октября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+