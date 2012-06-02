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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Люксембург - Мальта
Люксембург - Мальта: обзор матча 02 июня 2012
Люксембург
02.06.2012, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Мальта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Люксембург - Мальта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Стадион:
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