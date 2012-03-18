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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Лестер
Челси - Лестер: обзор матча 18 марта 2012
Челси
18.03.2012, воскресенье, 18:05
Англия. Кубок, 1/4 финала
5 : 2
Завершен
Лестер
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