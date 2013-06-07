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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Литва - Греция
Литва - Греция: обзор матча 07 июня 2013
Литва
07.06.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
0 : 1
Завершен
Греция
20'
Л. Христодулопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Греция
Замена
Т. Элиосиус
️️️️
Д. Матулевичюс
86'
Замена
Д. Чеснаускис
️️️️
К. Ивашкевичус
86'
85'
Замена
А. Циолис
️️️️
К. Кацуранис
78'
Желтая карточка
Д. Салпингидис
Замена
А. Зулпа
️️️️
С. Миколюнас
73'
65'
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
Т. Гекас
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
58'
55'
Желтая карточка
Г. Самарас
46'
Замена
Г. Цавеллас
️️️️
Х. Холебас
36'
Желтая карточка
Г. Карагунис
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Христодулопулос
Пас отдал
Х. Холебас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
0
Мариус Станкявичус
ПЗ
0
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
18
Миндаугас Панка
ОП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Литва
0
Паулис Грибаускас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
0
Мантас Фридрикас
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
20
Андриус Барткус
ЦП
14
Витаутас Лукша
ЦП
24
Тадас Элиосиус
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
13
Вайдотас Силенас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
3-3-3-1
12
Зубас
4
Кьянскас
5
Микуцкис
20
Боровский
13
Миколюнас
18
Панка
0
Станкявичус
0
Чеснаускис
10
Калонас
0
Ивашкевичус
9
Матулевичюс
3-2-3-2
1
Карнезис
15
Торосидис
2
Маниатис
19
Папастатопулос
4
Манолас
0
Холебас
0
Христодулопулос
21
Кацуранис
10
Карагунис
7
Самарас
17
Гекас
9
Матулевичюс
24
Элиосиус
24
Элиосиус
9
Матулевичюс
0
Ивашкевичус
7
Чеснаускис
7
Чеснаускис
0
Ивашкевичус
13
Миколюнас
7
Зулпа
7
Зулпа
13
Миколюнас
0
Холебас
3
Цавеллас
3
Цавеллас
0
Холебас
21
Кацуранис
6
Циолис
6
Циолис
21
Кацуранис
17
Гекас
14
Салпингидис
14
Салпингидис
17
Гекас
Остались в запасе
Литва
Греция
20
Андриус Барткус
ЦП
0
Мантас Фридрикас
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
0
Паулис Грибаускас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
13
Вайдотас Силенас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
13
Михалис Сифакис
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
20
Андриус Барткус
ЦП
0
Мантас Фридрикас
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
0
Паулис Грибаускас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
13
Вайдотас Силенас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Остались в запасе
13
Михалис Сифакис
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Литва - Греция
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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