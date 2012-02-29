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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - США
Италия - США: обзор матча 29 февраля 2012
Италия
29.02.2012, среда, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
США
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Италия - США
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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