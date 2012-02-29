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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия - Швеция
Хорватия - Швеция: обзор матча 29 февраля 2012
Хорватия
29.02.2012, среда, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Швеция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хорватия - Швеция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
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Румыния
0 : 1
05.10.2026
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1 : 1
02.10.2026
Швеция
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Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Информация о матче
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Максимир
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