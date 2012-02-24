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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Исландия
Япония - Исландия: обзор матча 24 февраля 2012
Япония
24.02.2012, пятница, 14:20
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Исландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Япония - Исландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 1
24.09.2026
Уругвай
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2 : 1
29.06.2026
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1 : 1
26.06.2026
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0 : 4
21.06.2026
Япония
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Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
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Информация о матче
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