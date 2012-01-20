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Валенсия - Леванте

20.01.2012, Пятница, 00:30 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Кубок, 1/4 финала , первый матч Валенсия - Леванте
Испания. Примера (2011/2012)
12 тур
6 ноября, воскресенье 01:00 Леванте 0:2 Валенсия
Испания. Примера (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Валенсия 0:0 Леванте
18 тур
9 января, воскресенье 23:00 Леванте 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Леванте 1:5 Валенсия
18 тур
6 января, воскресенье 19:00 Валенсия 0:0 Леванте
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