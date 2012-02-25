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Базель - Цюрих

25.02.2012, Суббота, 20:45 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Супер-Лига, 22 тур Базель - Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
12 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Цюрих 0:1 Базель
5 тур
13 августа, суббота 19:45 Базель 1:2 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
11 мая, среда 21:45 Цюрих 2:2 Базель
23 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Базель 3:1 Цюрих
10 тур
25 сентября, суббота 19:45 Цюрих 1:4 Базель
1 тур
20 июля, вторник 22:15 Базель 3:2 Цюрих
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
29 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Цюрих 1:2 Базель
26 тур
24 марта, среда 21:45 Базель 4:1 Цюрих
14 тур
28 октября, среда 21:45 Цюрих 2:2 Базель
5 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Базель 1:1 Цюрих
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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