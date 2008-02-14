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Расписание матчей
Славия - Тоттенхэм
Славия - Тоттенхэм: обзор матча 14 февраля 2008
Славия
14.02.2008, четверг, 23:00
Кубок УЕФА, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Славия - Тоттенхэм
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0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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