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Судьи
Главный судья:
Кармине Руссо (Нола)

Интер - Дженоа

19.01.2012, Четверг, 23:59 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Кубок, 1/8 финала Интер - Дженоа
Италия. Серия А (2011/2012)
11 тур
13 декабря, вторник 23:45 Дженоа 0:1 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
28 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Интер 5:2 Дженоа
9 тур
29 октября, пятница 22:45 Дженоа 0:1 Интер
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
12 января, среда 23:00 Интер 3:2 Дженоа
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 22:45 Интер 0:0 Дженоа
8 тур
17 октября, суббота 22:45 Дженоа 0:5 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 20:00 Дженоа 0:2 Интер
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Интер 0:0 Дженоа
Италия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
13 января, вторник 23:00 Интер 3:1 Дженоа
Италия. Серия А (2007/2008)
29 тур
19 марта, среда 22:30 Дженоа 1:1 Интер
10 тур
31 октября, среда 22:30 Интер 4:1 Дженоа
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