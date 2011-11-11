Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша - Италия
Польша - Италия: обзор матча 11 ноября 2011
Польша
11.11.2011, пятница, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Польша - Италия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Новости команд
Все
Польша
Италия
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
10:47
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
Вчера, 13:38
1
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
10:47
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Босния и Герцеговина – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Босния и Герцеговина – Польша: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
Вчера, 13:38
1
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+