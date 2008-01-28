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Расписание матчей
Црвена Звезда - Спартак
Црвена Звезда - Спартак: обзор матча 28 января 2008
Црвена Звезда
28.01.2008, понедельник, 21:00
Кубок Первого Канала, группа B, 3 тур
2 : 5
Завершен
Спартак
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Статистика матча Црвена Звезда - Спартак
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0
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
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0 : 1
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
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2 : 4
31.10.2026
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Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
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