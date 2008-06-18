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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Швеция
Россия - Швеция: обзор матча 18 июня 2008
Россия
18.06.2008, среда, 22:45
Чемпионат Европы, группа D, 3 тур
2 : 0
Завершен
Швеция
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Статистика матча Россия - Швеция
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0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Петер Херманс
Алекс Верстратен (оба - Бельгия)
Делегат:
Яп Ойленберг (Голландия)
Стадион:
Тиволи Ной
Где смотреть матч:
"Россия" 22:30 (прямая); "НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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