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Расписание матчей
Евро-2024
Греция - Испания
Греция - Испания: обзор матча 18 июня 2008
Греция
18.06.2008, среда, 22:45
Чемпионат Европы, группа D, 3 тур
1 : 2
Завершен
Испания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Греция - Испания
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0
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0
0
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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04.10.2026
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01.10.2026
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27.09.2026
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24.09.2026
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07.06.2026
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19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Дэррен Кэнн
Майкл Малларки (оба -Англия)
Делегат:
Сергей Зуев (Россия)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
"Первый" 00:40 (в записи) "НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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