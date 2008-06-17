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Расписание матчей
Евро-2024
Франция - Италия
Франция - Италия: обзор матча 17 июня 2008
Франция
17.06.2008, вторник, 22:45
Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Франция - Италия
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Любош Михел
(Свидник)
Помощники судьи:
Роман Слишко
Мартин Балко (оба - Словакия)
Делегат:
Давид Эллерей (Англия)
Стадион:
Летцигрунд
Где смотреть матч:
"Россия" 00:45 (в записи); "НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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