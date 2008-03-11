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Расписание матчей
Интер - Ливерпуль
Интер - Ливерпуль: обзор матча 11 марта 2008
Интер
11.03.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Ливерпуль
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Информация о матче
Помощники судьи:
Гейр-Оге Холен
Эрик Рестад (оба - Норвегия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая); "Спорт" 01:45 (в записи)
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