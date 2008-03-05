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Расписание матчей
Порту - Шальке-04
Порту - Шальке-04: обзор матча 05 марта 2008
Порту
05.03.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Порту - Шальке-04
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0
0
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0
0
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
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Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Помощники судьи:
Дэррен Кэнн
Майкл Малларки (оба - Англия)
Стадион:
Драгау
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