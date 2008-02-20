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Расписание матчей
Арсенал - Милан
Арсенал - Милан: обзор матча 20 февраля 2008
Арсенал
20.02.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Милан
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Статистика матча Арсенал - Милан
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Милан
Информация о матче
Помощники судьи:
Билл Рене Хансен
Хенрик Сендербю (оба - Дания)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая)
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