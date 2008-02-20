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Расписание матчей
Лион - Манчестер Юнайтед
Лион - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 февраля 2008
Лион
20.02.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
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Статистика матча Лион - Манчестер Юнайтед
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Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 1, 10 тур
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21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Помощники судьи:
Викториано Жиральдез Карраско и Викториано Диаз Касадо (оба - Испания)
Стадион:
Групама Стэдиум
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