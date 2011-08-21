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Расписание матчей
Италия. Кубок
Модена - Реджо-ди-Калабрия
Модена - Реджо-ди-Калабрия: обзор матча 21 августа 2011
Модена
21.08.2011, воскресенье, 18:30
Италия. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Реджо-ди-Калабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Модена - Реджо-ди-Калабрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
- : -
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
2 : 1
17.10.2026
Модена
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Информация о матче
Стадион:
Альберто Бралья
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Реджо-ди-Калабрия
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