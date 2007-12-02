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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Осасуна
Депортиво - Осасуна: обзор матча 02 декабря 2007
Депортиво
02.12.2007, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 2
Завершен
Осасуна
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Депортиво - Осасуна
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Алавес
- : -
21.11.2026
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0 : 0
07.11.2026
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Депортиво
2 : 1
02.11.2026
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1 : 0
24.10.2026
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Депортиво
1 : 1
16.10.2026
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11.10.2026
Депортиво
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Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
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2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
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