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Евро-2024
Венгрия - Греция
Венгрия - Греция: обзор матча 21 ноября 2007
Венгрия
21.11.2007, среда, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ, группа C, 18 тур
1 : 2
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Венгрия - Греция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
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0 : 0
28.09.2026
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Лига наций, 1 тур
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0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
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09.06.2026
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13.11.2026
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07.06.2026
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Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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