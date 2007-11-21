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Словения - Болгария
Словения - Болгария: обзор матча 21 ноября 2007
Словения
21.11.2007, среда, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа G, 18 тур
0 : 2
Завершен
Болгария
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Словения - Болгария
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0
0
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0
0
Матчи команд
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