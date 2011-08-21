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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Хэм - Лидс
Вест Хэм - Лидс: обзор матча 21 августа 2011
Вест Хэм
21.08.2011, воскресенье, 16:15
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 2
Завершен
Лидс
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Статистика матча Вест Хэм - Лидс
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Матчи команд
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Информация о матче
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