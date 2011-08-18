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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рид - ПСВ
Рид - ПСВ: обзор матча 18 августа 2011
Рид
18.08.2011, четверг, 23:05
Лига Европы
0 : 0
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
ПСВ
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Статистика матча Рид - ПСВ
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Матчи команд
Рид
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- : -
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31.10.2026
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10.10.2026
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25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
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20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
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