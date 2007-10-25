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Расписание матчей
Црвена Звезда - Бавария
Црвена Звезда - Бавария: обзор матча 25 октября 2007
Црвена Звезда
25.10.2007, четверг, 23:15
Кубок УЕФА, группа F, 1 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Црвена Звезда - Бавария
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0
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0
Матчи команд
Црвена Звезда
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- : -
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- : -
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0 : 2
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31.10.2026
Боруссия Д
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6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
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25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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