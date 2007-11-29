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Расписание матчей
Спарта - Спартак
Спарта - Спартак: обзор матча 29 ноября 2007
Спарта
29.11.2007, четверг, 20:30
Кубок УЕФА, группа E, 3 тур
0 : 0
Завершен
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Матчи команд
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Спарта
- : -
22.11.2026
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1 : 1
08.11.2026
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1 : 3
05.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 13 тур
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01.11.2026
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25.10.2026
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Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Помощники судьи:
Эдвард Кинг
Филип Томас (оба - Уэльс)
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
"ТВЦ" 20:25
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