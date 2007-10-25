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Расписание матчей
Локомотив - Атлетико
Локомотив - Атлетико: обзор матча 25 октября 2007
Локомотив
25.10.2007, четверг, 20:45
Кубок УЕФА, группа B, 1 тур
3 : 3
Завершен
Атлетико
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Статистика матча Локомотив - Атлетико
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Информация о матче
Помощники судьи:
Дэвид Брайан
Гевин Уорд (оба - Англия)
Стадион:
РЖД-Арена
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