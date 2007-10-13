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Расписание матчей
Евро-2024
Шотландия - Украина
Шотландия - Украина: обзор матча 13 октября 2007
Шотландия
13.10.2007, суббота, 18:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа B, 15 тур
3 : 1
Завершен
Украина
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Личные встречи
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Статистика матча Шотландия - Украина
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0
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0
0
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
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25.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
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