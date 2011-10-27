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Ксамакс - Янг Бойз

27.10.2011, Четверг, 21:45 мск Нешатель, стадион Стад де ла Маладире Швейцария. Супер-Лига, 13 тур Ксамакс - Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
9 тур
21 сентября, среда 21:45 Янг Бойз 4:1 Ксамакс
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Ксамакс 1:2 Янг Бойз
22 тур
27 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:2 Ксамакс
14 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Ксамакс 2:4 Янг Бойз
5 тур
14 августа, суббота 19:45 Янг Бойз 0:1 Ксамакс
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
32 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:1 Ксамакс
23 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Ксамакс 1:0 Янг Бойз
18 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Ксамакс
9 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Ксамакс 3:0 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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