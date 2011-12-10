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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Винер-Нойштадт
Рид - Винер-Нойштадт: обзор матча 10 декабря 2011
Рид
10.12.2011, суббота, 21:30
Австрия. Бундеслига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Винер-Нойштадт
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Статистика матча Рид - Винер-Нойштадт
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Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
- : -
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Тироль
1 : 2
10.10.2026
Рид
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 36 тур
Винер-Нойштадт
0 : 1
31.05.2015
Альтах
Австрия. Бундеслига, 35 тур
Рапид
0 : 0
24.05.2015
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 34 тур
Винер-Нойштадт
2 : 0
20.05.2015
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 33 тур
Адмира
0 : 0
16.05.2015
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Винер-Нойштадт
2 : 4
09.05.2015
Грёдиг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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Рид
Винер-Нойштадт
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
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2021.06.23 20:43
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Товарищеский матч. ЦСКА в первом матче с Березуцким во главе победил «Винер-Нойштадт»
2021.06.23 20:43
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