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Расписание матчей
Валенсия - Шальке-04
Валенсия - Шальке-04: обзор матча 28 ноября 2007
Валенсия
28.11.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
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