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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Эвиан - Дижон
Эвиан - Дижон: обзор матча 27 августа 2011
Эвиан
27.08.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 1
Завершен
Дижон
68'
Б. Жовиаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвиан - Дижон
Желтая карточка
М. Курньо
Желтая карточка
Э. Тие-Би
Замена
К. Манданн
️️️️
Б. Корнье
Замена
Г. Риппер
️️️️
Ф. Эре
ГОЛ! 0:1!
Б. Жовиаль
Замена
А. М'Мади
️️️️
Я. Сагбо
Замена
К. Берижо
️️️️
З. Халифа
Замена
М. Курньо
️️️️
Г. Тиль
Замена
Б. Жовиаль
️️️️
Т. Жуэрбер
Желтая карточка
С. Алтама
Желтая карточка
О. Сорлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвиан
1
Стефан Андерсен
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
22
Седрик Камбон
ЦЗ
17
Альдо Ангула
ЦЗ
24
Оливье Сорлен
ЛП
28
Фабрис Эре
ЛП
6
Жером Лерой
ЛП
4
Эрик Тие-Би
АП
8
Сидней Гову
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
30
Забер Халифа
ЦФ
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
14
Шахер Зарур
ЦЗ
25
Стивен Полье
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
24
Санаа Алтама
ЦП
10
Томас Жуэрбер
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
8
Грегори Тиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Эвиан
3
Гийом Риппер
ПЗ
26
Али М'Мади
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Дижон
22
Мехди Курньо
ЦФ
9
Брайс Жовиаль
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
3-3-1-3
1
Андерсен
21
Джа-Джедже
22
Камбон
17
Ангула
6
Лерой
28
Эре
24
Сорлен
4
Тие-Би
30
Халифа
20
Сагбо
8
Гову
4-4-2
30
Рейне
25
Бамба
25
Полье
18
Супрайен
14
Зарур
10
Жуэрбер
10
Корнье
13
Санкаре
24
Алтама
8
Тиль
11
Ботик
20
Сагбо
26
М'Мади
26
М'Мади
20
Сагбо
28
Эре
3
Риппер
3
Риппер
28
Эре
30
Халифа
9
Берижо
9
Берижо
30
Халифа
8
Тиль
22
Курньо
22
Курньо
8
Тиль
10
Жуэрбер
9
Жовиаль
9
Жовиаль
10
Жуэрбер
10
Корнье
12
Манданн
12
Манданн
10
Корнье
Остались в запасе
Эвиан
Дижон
Главный тренер
Патрис Картерон
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Патрис Картерон
Статистика матча Эвиан - Дижон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эвиан
1 : 3
20.01.2016
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анси
1 : 4
03.01.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвиан
2 : 2
27.10.2015
Лаваль
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Эвиан
3 : 2
25.08.2015
Клермон
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Парк де Спортс
Новости команд
Все
Эвиан
Дижон
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
«Крылья Советов» ведут переговоры с нападающим «Эвиана»
2016.07.11 18:30
«Крылья Советов» подписали форварда «Эвиана»
2016.02.26 18:35
Бруно близок к переходу в «Крылья Советов»
2016.02.24 18:55
1
Менса стал игроком «Анжи»
2016.02.24 00:04
«Эвиан» не получал от «Анжи» предложений по Менса
2016.02.22 13:07
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
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