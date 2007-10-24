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Расписание матчей
Бенфика - Селтик
Бенфика - Селтик: обзор матча 24 октября 2007
Бенфика
24.10.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 3 тур
1 : 0
Завершен
Селтик
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Статистика матча Бенфика - Селтик
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Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
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05.11.2026
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02.11.2026
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25.10.2026
Селтик
Информация о матче
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