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Расписание матчей
Марсель - Порту
Марсель - Порту: обзор матча 24 октября 2007
Марсель
24.10.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Порту
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